Neuer Vertriebsmitarbeiter

Seit dem 01.04.2021 verstärkt Mustafa Selman die Vertriebsmannschaft von Haier Europe als HVAC Sales Engineer D-A-CH. Er dient damit auch österreichischen Kunden als Ansprechpartner in Sachen komfortgerechter Klimatisierung.

Selman bringt eine mehrjährige Erfahrung im Kälte- und Klimabereich mit. So war er unter anderem als Technischer Produktmanager VRF tätig und hat viele Großprojekte konzeptioniert, ausgelegt und bis zur Realisierung abgewickelt. Darüber hinaus optimierte er den Angebotsservice, indem er die Prozesse im Vertriebsinnendienst aktiv mitgestaltet und umgesetzt hat.

Mustafa Selman war auch als Vertriebsingenieur im Bereich Kaltwassersätze und Wärmepumpen tätig. Dort hat er den Kundenstamm nicht nur aufgebaut, zu dem am Ende bis zu 90 % Neukunden gehörten, sondern auch die komplette Verkaufsstruktur konzeptioniert, erstellt und implementiert. Das resultierte in vielen zufriedenen Partnerb (Planer, Architekten, Anlagenbauer, Key Account) und einem versechsfachtem Umsatzwachstum.

„Haier HVAC Europe ist sehr froh solch einen dynamischen und erfolgreichen neuen Mitarbeiter in seinem Team zu haben. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten werden unseren derzeitigen und zukünftigen Partnern sowie uns dabei helfen, das Haier Produktportfolio, speziell im MRV Bereich, deutlich spürbarer auf dem deutschen Markt zu etablieren und Projekte von Anfang an bis zum Ende zu begleiten und umzusetzen. Dies unterstreicht deutlich die Ambitionen von Haier HVAC Solutions in Europa und in Deutschland, wie man auch bereits an der MRV Kampagne merkte“, erklärt Kevin Nofz, HVAC Western EU Manager bei Haier.