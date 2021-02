Neue HLK-Ausgabe ist erschienen

Wir war das Verkaufsjahr 2020 in der Heizungsbranche in Österreich und in Deutschland? Diese Frage erhält in der HLK 1-2/21 durch die Statistiken der VÖK und des BDH eine entsprechende Antwort (auf den Seiten 08 + 09). Im Heizungstechnik-Teil der HLK erfahren Sie aber auch mehr zu Geräte-Neuvorstellungen (S. 12, 18, 20), über die Möglichkeit des vorsorglichen Heizungstauschs zum Fixpreis (S. 17) oder über den Neustart eines Vermietungsspezialisten in Österreich (S. 13).

Im Bereich Lüftungstechnik klärt sich, wer eine neue Niederlassung in Österreich gründete (S. 23) oder wo das neuartige Komfort-Lüftungssystem für Schulen erstmals installiert wurde und was es kann (S. 26).

In der Kälte-Klimatechnik-Branche startet das neue Jahr gleich mit einem Knalleffekt: Ein bekannter deutscher Marken-Distributor gründete eine Tochter in Österreich und startet heuer mit den beiden Geschäftsführern (und Miteigentümern) voll durch; die Österreich-Tochter sicherte sich gleich zwei Generalvertretungen, wie Sie im Interview (Seite 34) lesen. Einer dieser Hersteller steigt heuer mit seinem Klimatechnik-Programm in Österreich und Europa erstmals durch.

Außerdem begegnet Ihnen im Klima-Kältetechnik-Bereich der HLK (auf Seite 30) ein sehr interessantes Design-Klimagerät, das u. a. durch seine unendlich vielen Gestaltungsmöglichkeiten besticht.

In der HLK-Rubrik „Smarte Lösungen“ finden Sie zwei interessante Software-Lösungen, die das Arbeitsleben erleichtern: Das eine Programm ist für Energie-Experten, -Auditoren und -Verantwortliche interessant (S. 38), das andere Programm für Handwerksbetriebe (S. 39).

Im HLK-Bereich „Branchenfokus“ begegnet Ihnen - neben interessanten News einiger Großhändler (S. 43, 44, 45) - ein „steuerschonender Hinweis“ (S. 46), denn die österreichische Regierung verteuert schon bald den Kauf von PKWs und Klein-LKWs (bis 3,5 t) mit Verbrennungsmotor durch die Normverbrauchsabgabe (NoVA).

In der neuen HLK 1-2/21 (zu dessen E-Paper Sie hier gelangen) begegnen Ihnen in Summe viele weitere interessante, wichtige und spannende Neuigkeiten – viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das HLK-Team.