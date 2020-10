Produktportfolio erweitert

27.10.2020 09:57

Neue Gasbrennwertgeräte von Austria Email – einfache Installation und Wartung

Seit 165 Jahren produziert das österreichische Traditionsunternehmen hochwertigste Produkte am Gebiet der Speicher- und Heizungstechnik für ganz Europa. Als Systemanbieter konnte sich die Technologie dieser Gasbrennwertgeräte in Europa sowie internationalen Märkten etablieren und ist ab sofort auch für den Markt Österreich verfügbar. Österreich verfügt über eine breite Gas-Infrastruktur, wenn man an Klima und Umwelt denkt, wird in Zukunft "Green Gas" eine bedeutende Rolle spielen.