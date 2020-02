Messen abgesagt und verschoben

Das Auftreten der Coronavirus (Covid-19) in Italien und die Auflagen der dortigen Gesundheitsbehörden erfordern, dass Großveranstaltungen derzeit in vielen Landesteilen nicht abgehalten werden dürfen. Aus diesem Grund wurden die Mostra Convegno Expocomfort (Fachmesse für Klima-/Kältetechnik-Lösungen, Installation, Erneuerbare) und die Biomass Innovation Expo, die beide vom 17. bis 20. März 2020 in Mailand/Italien stattfinden hätten sollen, abgesagt und auf den Herbst verschoben wurden.

Neuer Termin Mostra Convegno Expocomfort

Der Veranstalter der beiden Fachmessen hat bereits einen Ersatztermin für die Mostra Convegno Expocomfort und die Biomass Innovation Expo verlautbart. Beide Fachmessen sollen vom 08. bis 11. September in Mailand/I stattfinden.

Auswirkung auch in Deutschland

Das unerwartete Auftreten von Covid-19 in Italien erforderte auch am Messestandort Frankfurt eine neue Bewertung der Situation in enger Abstimmung mit dem dortigen Gesundheitsamt. Es wäre eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung von Messegästen aus China verlangt worden, die durch die Messe Frankfurt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert hätte werden können. Hinzu kommen vermehrt Reiserestriktionen, die es potenziellen Besuchern wie Ausstellern erschweren, an der Messe teilzunehmen. Aus diesem Grund hat sich der Veranstalter für eine Verschiebung der Light + Building entschieden, die eigentlich vom 08. bis 15. März 2020 stattfinden hätte sollen. Dieser Entschluss wird ebenfalls von den Kooperationspartnern der Light + Building, dem Fachverband Elektroinstallationssysteme sowie dem Fachverband Licht im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) und dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) mitgetragen. Auch die wichtigsten italienischen Verbände unterstützen die Entscheidung. China und Italien stellen nach Deutschland sowohl die größte Aussteller- als auch Besuchergruppe.

Neuer Termin: Light + Building im September 2020

Die Light + Building ist das wichtigste internationale Branchentreffen für Architekten, Industrie, Handwerk, Handel und Planer. Die aus der Light + Building resultierenden Chancen möchte die Messe Frankfurt für alle Marktteilnehmer noch in der laufenden Saison realisieren: Deswegen wird die Fachmesse verschoben und findet zwischen Mitte und Ende September 2020 in Frankfurt am Main statt, teilt der Veranstalter mit.