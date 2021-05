Mehr Effizienz, weniger Emissionen und Arbeit

Bei den neuen Gas-Brennwertgeräten von Viessmann wurden mehrere Verbesserungsvorschläge der Marktpartner für den Relaunch der Vitodens Familie zusammen erarbeitet und umgesetzt.

Neue Displays, zusätzliche Funktionen

Obwohl die meisten neu installierten Heizkessel inzwischen konnektiviert sind und per ViCare App geregelt werden können, bevorzugen viele Marktpartner und Anwender nachwievor die klassische Bedienung direkt am Wärmeerzeuger. Dafür wurde das 7-Zoll große Farb-Touch-Display als Standard eingeführt. Vereinfacht wurden Funktionen wie die Anpassung von Hocheffizienzpumpen an den laufenden Betrieb, um Betriebsgeräusche so gering wie möglich zu halten und Energiekosten zu senken. Aber auch die Inbetriebnahme der Geräte am Display oder mittels ViStart App wurde zusätzlich verbessert.

Dauerhaft hoher Wirkungsgrad

Ein MatriX-Plus-Brenner sorgt in der neuen Vitodens 200er-Generation für Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit einem Modulationsbereich bis 1:13 bei maximaler Flammstabilität passt er die Wärmeerzeugung kontinuierlich an den aktuellen Bedarf an. Das Takten des Brenners wird dadurch auf ein Minimum reduziert und es wird ein hoher Norm-Nutzungsgrad bis 98 Prozent (Hs) erzielt. Der bewährte Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei überträgt die vom MatriX-Plus-Brenner erzeugte Wärme an das Heizungssystem.

Zukunftssicher

Um gegen den Klimawandel möglichst schnell den CO2-Ausstoß zu reduzieren könnten heute schon bis zu 20 Prozent grüner Wasserstoff dem Erdgas beigemischt werden. Die neue Vitodens 200er-Generation ist bereits für den Betrieb mit dieser Menge Wasserstoff zertifiziert und könnte sogar bis zu 30 Prozent in Wärme umwandeln. Die Verbrennungsregelung Lambda Pro Plus stellt dann das Brennwertgerät automatisch auf den angebotenen Brennstoff ein. Das gilt ebenso für Bio-Methan oder Flüssiggas.

Für jede Anforderung eine passende Lösung

Mit Leistungen von 2,5 bis 32 kW (Vitodens 242-F bis 25 kW) sind die neuen Gas-Brennwertgeräte der Serie Vitodens 200 für Bestands- und Neubauten gleichermaßen geeignet:

Vitodens 200-W, das platzsparende Wandgerät als Umlauf- oder Kombiwasserheizer,

das wandhängende Kompaktgerät Vitodens 222-W mit integriertem Edelstahl-Ladespeicher mit 46 Litern Inhalt für hohen Warmwasserkomfort,

das bodenstehende Kompaktgerät Vitodens 222-F mit 130 Liter großem Rohrwendel-Warmwasserspeicher für Gebiete mit hartem Trinkwasser und

die kompakte Energiezentrale Vitodens 242-F mit 170-Liter-Solarspeicher und allen maßgeblichen Komponenten für den Anschluss von Solarkollektoren.

Einfache Inbetriebnahme

Zahlreiche weitere Features der neuen Vitodens 200er Serie vereinfachen die Inbetriebnahme und Wartung der Geräte. Der in der neuen Elektronik-Plattform integrierte Inbetriebnahme-Assistent führt den Installateur in wenigen Schritten durch den gesamten Prozess. Das gewährleistet einen einfacheren und fehlerfreien Ablauf und spart Zeit ein.

Ebenso schnell lässt sich die Erstinbetriebnahme mit der ViStart App oder dem neuen, auch mobil einsetzbaren Vitoguide erledigen. Nach Aktivierung des im Gerät integrierten WiFi-Access-Points stellt die App automatisch eine direkte Verbindung zum Wärmeerzeuger her und führt den Fachpartner durch den gesamten Prozess. Eine Internetschnittstelle wird nicht benötigt, da die Kommunikation mit der Regelung direkt über die WLAN-Schnittstelle des Wärmeerzeugers erfolgt.

Die neuen Geräte sind bereits lieferbar.