LSI gründete Service- & Montage-Unternehmen

Die LSI tritt seit 45 Jahren gegenüber Endkunden als Installateur-Netzwerk auf, bei dem Leistung, Service und Information (LSI) im Mittelpunkt steht.

Durch die Größe und wirtschaftliche Selbstständigkeit ist das LSI-Installateur-Netzerk auch eine starke Einkaufsgemeinschaft, die Liefervorteile eines Großunternehmens bietet.

Das Ziel der mittlerweile 61 LSI-Installateur-Mitgliedsbetrieben in ganz Österreich: Den Kunden höchste Qualität zum besten Preis zu bieten. Zielsetzung der LSI-Gruppe war und ist auch der permanente Prozess der gemeinsamen Weiterentwicklung von Leistungen und Lösungen zum Nutzen der Kunden.

Damit das auch in Zukunft im entsprechenden zeitlichen Rahmen weiter gewährleistet werden kann, gründete LSI im Juni 2021 nun ein eigenes Service- & Montage-Unternehmen – die HT Meisterservice e.Gen. Jürgen Klauser, GF der LSI Leistungsgruppe von Installateuren HandelsgesmbH, erläutert gegenüber der HLK die Gründe dafür: „Das Handwerk der Haustechnik ist mittlerweile sehr komplex. Heute muss der Installateur ein Rohrnetz installieren, morgen hat er eine Duschkabine beim Kunden zu integrieren und übermorgen eine Wärmepumpen-Anlage zu errichten. Das ist einerseits von der Technik her nicht immer einfach - andererseits spielen auch das Personal und die Zeitressource bei jedem Projekt eine entscheidende Rolle. Aus diesen Gründen haben wir die HT Meisterservice gegründet. Jeder LSI-Partner kann sich als Genossenschafter daran beteiligen und dann die Dienstleistungen dieses Unternehmens in Anspruch nehmen“.

Zu den Dienstleistungen der HT Meisterservice e. Gen. zählen Service-, Montage-, Installations- und Inbetriebnahme-Arbeiten im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. „Wir werden hier Spezialisten einsetzen, die die Mitgliedsbetriebe bei ihrem Arbeitspensum entlasten oder nach Bedarf unterstützen - der LSI-Installateur kann sich damit mehr auf seine Kernkompetenzen konzentrieren“, erklärt Klauser.