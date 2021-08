Logistikzentrum mit eigener Solarstromproduktion

Anfang August hat das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss an seinem Standort in Graz eine Photovoltaikanlage mit einem maximalen Stromertrag von über 460 Megawattstunden pro Jahr in Betrieb genommen. Das entspricht in etwa der Hälfte des Energiebedarfs des 27.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums. „Die Dachflächen unserer Logistikzentren sind für die Solarstromerzeugung ideal. Deshalb haben wir schon bei der Projektierung des neuen Logistikterminals energieeffiziente und damit klimafreundliche Konzepte mit eingeplant“, sagt Markus Nigsch, Head of Facility Management bei Gebrüder Weiss.

10 Prozent des Energiebedarfs der DACH-Standorte durch Solarstrom gedeckt

Für Beleuchtung, Innenklimatisierung und das Aufladen von elektrischen Flurförderzeugen nutzt das Logistikunternehmen bereits an fünf weiteren Standorten Sonnenenergie. Damit deckt das Unternehmen zehn Prozent des Energiebedarfs aller Logistikstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Solarstrom ab. Bis Ende 2021 will Gebrüder Weiss noch vier weitere Niederlassungen mit Solaranlagen ausrüsten. Alle Anlagen produzieren dann eine Gesamtenergie von 8,4 Gigawattstunden Strom (GWh) und sparen jährlich rund 1.050 Tonnen CO2 ein. Den Großteil der Energie nutzt Gebrüder Weiss für den Eigenbedarf direkt vor Ort.

CO2-Fußabdruck wird kleiner

Die schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energien gehört für das Unternehmen zu seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel sei, die eigenen Logistikimmobilien bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben. Das Unternehmen hat zusätzlich diverse emissionsarme Lkw im Einsatz, die mit Flüssiggas (LNG, CNG), Strom oder Wasserstoff (Brennstoffzelle) angetrieben werden.

Details zur PV-Anlage bei Gebrüder Weiss Graz