Lösungen für die Aufbereitung von Heizwasser

Im Judo-Produktprogramm zur Heizwasser-Aufbereitung findet sich unter anderem die Anlage JMHB, die für eine normgerechte Heizwasserqualität mit enthärtetem Wasser sorgt. Aufgrund ihrer kompakten Maße, dem reduzierten Gewicht und den Rollen eignet sich die Anlage für den mobilen Einsatz. Dank Regeneration mit Fertigsole, die vor Ort aus Feinsalz hergestellt wird, ist sie sofort einsatzbereit – auch in großen Systemen. Die mobile Heizungsbefüllanlage besteht aus dem Judo Helvetia Wechselfilter 25 µm, dem Judo Rohrtrenner Typ BA sowie der Judomat Einzel-Enthärtungsanlage. Sie ist zudem mit einer automatischen Verschneidearmatur ausgestattet und wird komplett auf einer Sackkarre betriebsfertig vormontiert.

Marktneuling

© Judo Wasseraufbereitung GmbH Neu im Programm: die kompakte Heizungsbefüllanlage JMHB mini für den mobilen Einsatz.

Neu auf dem Markt ist die JMHB mini. Im Vergleich zur leistungsstärkeren JMHB, ist die JMHB mini kompakter gebaut und eignet sich somit zur Befüllung kleinerer Systeme. Da sie auf einem agilen Gestell mit arretierbaren Rollen vormontiert ist, bietet die JMHB mini auch bei geringen Platzverhältnissen die Möglichkeit, die Heizung den Vorgaben entsprechend zu befüllen. Sie besteht aus dem orangefarbenen Rahmengestell, dem Judo Rohrtrenner Typ BA, der Judomat Einzel-Enthärtungsanlage sowie einem Wasserzähler zum Ablesen der tatsächlichen Füllmenge. Die Regeneration erfolgt wie bei der JMHB mit Fertigsole.

Korrosionswahrscheinlichkeit mindern

© Judo Wasseraufbereitung GmbH Die kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JMHB-RO mini ist für den mobilen Einsatz auf jeder Baustelle prädestiniert.

Ein bewährtes Mittel, um die Korrosionswahrscheinlichkeit in Heizungssystemen zu mindern, ist laut der VDI-Richtlinie 2035 die Entsalzung von Füll- und Ergänzungswasser von Heizungsanlagen. Bei der Entsalzung werden die im Wasser enthaltenen korrosiv wirkenden Inhaltsstoffe reduziert und so die Korrosionswahrscheinlichkeit minimiert. Hier bietet Judo die kleine, kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JMHB-RO mini zum mobilen Einsatz auf jeder Baustelle sowie die etwas größere Variante JMHB-RO an. Letztere ist aufgrund der hohen Füllleistung vor allem für größere Systeme geeignet. Beide Anlagen erzeugen aus Trinkwasser Heizwasser für die salzarme Fahrweise (Leitfähigkeit <100µS/cm), die von vielen Herstellern gefordert wird. Der Einsatz der JMHB-RO erfordert zudem weder eine Regeneration noch den Tausch von Harzbehältern. Wenn die Anlage den vorab eingestellten Systemdruck (1-8 bar) erreicht, schaltet sie automatisch ab. Die Anlage wird betriebsfertig auf einem Gestell vormontiert geliefert und mit einer elektrischen Steuerung, inklusive Leitfähigkeitsanzeige sowie Betriebs- und Störanzeige ausgestattet.

© Judo Wasseraufbereitung GmbH Die Umkehr-Osmose-Anlage JMHB-RO ist dank der hohen Füllleistung vor allem für größere Systeme geeignet.

Über die Judo Wasseraufbereitung GmbH

Seit der Gründung vor 85 Jahren ist Judo ein Experte auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung. Das weltweit agierende Unternehmen bietet innovative Lösungen für den verantwortungsvollen Einsatz von Wasser in der Haus- und Gebäudetechnik an. Unter anderem entwickelt Judo Produkte und Anlagen zur Filtration, Enthärtung, Entsalzung und Mineralstoffdosierung, um Wasser optimal für die jeweilige Anwendung aufzubereiten. Ob als Lebens- und Genussmittel, Heizungs- oder Prozesswasser oder für die Schwimmbadtechnik.