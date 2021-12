Kräftige Investitionen wegen Wärmepumpen-Booms

Daikin Europe sieht einen Wendepunkt auf dem europäischen Markt für hydronische Wärmepumpen mit jährlichen Wachstumsraten, die von 10 % auf 20 % steigen werden. Das Unternehmen reagiert darauf, indem es im gesamten EMEA-Markt (Europa, Naher Osten, Afrika) kräftig in Produktions- und Innovationskapazitäten, Lagerhaltung und Logistik sowie verstärkte Schulungen für Installateure und Servicetechniker investieren wird.

„Ehrgeizige Investitionen in Produktionskapazitäten und Forschung & Entwicklung werden es Daikin Europe ermöglichen, die Markt- und Produktführerschaft auszubauen", sagt Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bei Daikin Europe, und ergänzt: „Die Umstellung unserer Heizungssysteme auf Wärmepumpen stellt einen historischen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Heizung dar, die Vorteile für das Klima und ein gesünderes Lebensumfeld mit sich bringt. Wir sind stolz darauf, diesen Wandel in Europa anzuführen".

Der Geschäftsbereich „Heating and Renewables“ von Daikin Europe wächst schnell und als europäischer Marktführer in dieser Sparte übertrifft die japanische Marke das europaweite Wachstum der Wärmepumpenbranche, wie Crombez ausführt: „Das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für unser Wärmepumpengeschäft. Verbraucher und politische Entscheidungsträger waren noch nie so erpicht darauf, Heizsysteme zu dekarbonisieren".



Jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20 % erwartet

In den letzten zehn Jahren ist der europäische Markt für Wärmepumpen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10 % (CAGR) von 2011 bis 2020 stark gewachsen, was zu einer erwarteten Installation von 1 Million Wärmepumpen im Jahr 2021 führt. In den kommenden Jahren rechnet Daikin - in Übereinstimmung mit anderen Branchenexperten - mit einer starken Beschleunigung der Einführung von Wärmepumpen: Bis 2030 werden diesen Prognosen zufolge jährlich 4 Millionen Wärmepumpen installiert werden, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 % entspricht. Zu diesem Zeitpunkt wird eine von drei installierten Heizungsanlagen eine Wärmepumpe sein, im Jahr 2020 war es noch eine von zehn. Auch wenn dies im Vergleich zu den letzten Jahren ein starkes Wachstum darstellt, hält Daikin Europe dies für die Minimalanforderung, um den Übergang zu einem dekarbonisierten Heizungsmarkt in Europa zu gewährleisten.

„Aus allen verfügbaren Daten geht hervor, dass der Umstieg auf Wärmepumpen in diesem Jahr einen Wendepunkt erreicht hat und sich das ohnehin schon robuste Wachstum dieser Kategorie nur noch beschleunigen wird", so Crombez.



Hintergründe des Wachstums

Ein wichtiger Treiber für dieses Wachstum war die Einführung von Rechtsvorschriften für Neubauten in vielen europäischen Ländern, von allgemeinen Vorschriften in Frankreich, die einen neuen Mindeststandard für die Wärmedämmung von Wohnungen festlegen, bis hin zu einem Verbot von Verbrennungskesseln in den Niederlanden.

Außerdem haben Anreize die Attraktivität von Wärmepumpen auf dem Renovierungsmarkt erfolgreich erhöht. „Österreich setzt weiterhin auf attraktive Subventionen, um Hausbesitzer und Betriebe zu motivieren, die Nutzung fossiler Brennstoffe einzustellen. Mit unserer Technologie treiben wir den Wandel aktiv an und sind auf der Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen mit über 80 Gerätekombinationen, die dank dem Kältemittel R32 voll förderfähig sind, vertreten", sagt Claus Albel, General Manager Sales von Daikin Österreich. Gleichzeitig hat sich die Wärmepumpentechnologie weiterentwickelt, um Wärmepumpen zu einer attraktiven Option zu machen: Die Einführung von Daikins Hochtemperatur-Wärmepumpen bedeutet, dass vorhandene Heizkessel für fossile Brennstoffe ersetzt werden können, ohne dass die vorhandenen Heizkörper erneuert oder verändert werden müssen.



Daikin investiert in Produktionskapazität und Entwicklungskomplex

In den kommenden Jahren will Daikin Europe seine marktführende Position ausbauen und seine Heizungsproduktion in Europa mehr als verdreifachen. Das Unternehmen erwartet, dass das Heizungsgeschäft bis 2025 zu einer der wichtigsten Säulen der Einnahmen von Daikin wird. Heute sind 5 der 14 Fabriken von Daikin im EMEA-Markt der Wärmepumpenproduktion gewidmet. Alle in Europa verkauften Daikin Wärmepumpen werden in Europa entwickelt und produziert, wobei die wichtigsten Produktionswerke dafür in Deutschland, Belgien und der Tschechischen Republik liegen. Ein kürzlich angekündigter Investitionsplan in der Höhe von 840 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre beinhaltet einen beträchtlichen Betrag, der für Wärmepumpen vorgesehen ist. Crombez stellt fest: „Dies wird es uns ermöglichen, unsere europäische Marktführerschaft auszubauen."

Ein Teil der Investitionen zielt darauf ab, die Produktionskapazität zu erweitern, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Ein weiterer Bereich ist der geplante Bau eines hochmodernen Entwicklungskomplexes „European Development Center (EDC)“ in Gent/ Belgien, der es Daikin ermöglicht, seine Führungsrolle im Bereich der Innovation zu stärken und eine schnellere sowie breitere Entwicklung von Wärmepumpen zu unterstützen. Der EDC-Komplex stellt eine Investition von 140 Mio. Euro dar, wird 380 Arbeitsplätze vor Ort schaffen und auch als globales Zentrum für die Entwicklung von Heizungsprodukten von Daikin fungieren.



Logistik- und Schulungs-Ausbau

Im Jahr 2021 wird Daikin Europe (laut eigenen Angaben) 1,5 Mio. Wärmepumpen-Einheiten produzieren (einschließlich der in der EU hergestellten Wärmepumpen für Wohngebäude, Gewerbe und Industrie). Das Unternehmen wickelt derzeit rund 71.000 Lieferungen pro Tag aus seinen 30 Lagern in ganz Europa ab und ist bereit, diese Zahl zu erhöhen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Crombez kommentiert: „In den nächsten Jahren werden wir die Zahl unserer Lager erhöhen, um die Lieferentfernung zu unseren Kunden zu verringern. Unser integrierter Ansatz für die Bestands- und Lagerverwaltung ermöglicht es uns, die Bestände schneller zu bewegen, einen besseren Service anzubieten und die Logistikkosten zu senken."

Neue Technologien erfordern auch neue Fähigkeiten. Daher bietet Daikin Europe Unterstützung und Schulungen für Installateure in 54 Schulungszentren in ganz Europa an, unter anderem in der „Your Daikin World“ im Daikin Central Europe Headquarter in Wien. Die Schulungen reichen von Einsteigerkursen über die Installation von Wärmepumpen und Direktverdampfungstechnologie bis hin zu fortgeschrittenen Fehlersuchkursen und Servicekontrollen für neue Produkte. „Trotz der schwierigen Bedingungen aufgrund von COVID-19 haben wir die Zahl der Teilnehmer an unseren physischen und Online-Schulungen im Jahr 2020 verdoppelt. Investitionen wie diese stärken unser bestehendes Produktions- und Vertriebsnetz und lassen uns mit Zuversicht und Spannung auf das nächste Jahrzehnt blicken", sagt Crombez und ergänzt abschließende: „Die kommenden Jahre werden für die Dekarbonisierung der Heizung von Wohn- und Geschäftsgebäuden von entscheidender Bedeutung sein. Dies ist ein wahrhaft historischer Übergang, der zu einem stabilen Klima, sichereren und gesünderen Häusern und erschwinglicheren Energierechnungen beitragen wird. Wir freuen uns sehr darauf, bei diesem Wandel in Europa die Führung zu übernehmen."