Kings of Cooling für Auszubildende gegründet

Wie funktioniert ein Expansionsventil? Was muss ich bei A2L beachten? Wie gefestigt ist mein Kälte-Grundwissen? Die Antworten auf verschiedene Fragen, die man als Lehrling bzw. Auszubildende/-er haben könnte, hat Danfoss im Rahmen von „Kings of Cooling“ versucht zu beantworten. Als Mitglied der Kings of Cooling Community hat der/ die Auszubildende Zugriff zu Erklärvideos, spannenden Produktanimationen, hilfreichen Broschüren, kostenlosen Fragestunden mit Danfoss Kälteexperten, Kälte-Apps und vielem mehr – das bringt einen Mehrwert in der Ausbildung und frischt den Alltag auf.

Mitglied werden ist ganz einfach: Der/die Auszubildende muss sich nur bei Danfoss zu Kings of Cooling anmelden, um kostenlos und unverbindlich Zugang zum exklusiven Material und den Vorteilen zu bekommen.

Auf der Webseite selbst gibt es bereits Lern- und Informationsmaterial wie etwa Infografiken oder Produktanimationen. Wer nicht gefunden hat was er sucht, kann über eine E-Mail an Kings(at)danfoss.com bestimmte Themen oder Materialien anfragen. Das Danfoss Team versucht dann, alle Anfragen im Rahmen des Möglichen umzusetzen. „Es lag uns sehr am Herzen, den Auszubildenden Hilfestellung zu geben. Das sind unsere Kälteanlagenbauer von morgen, die wir zum einen in ihrem Wissens-Aufbau unterstützen möchten zum anderen soll Kings of Cooling aber auch Orientierung geben, welche Türen einem mit dieser Ausbildung offen stehen“, erklärt Frank Bahke, der selbst einmal Kälteanlagenbauer gelernt hat und bei Danfoss als Account Manager für den Großhandel sich auch um den Nachwuchs an den Schulen kümmert. Die Webseite wird stetig mit neuen Aktionen und Elementen aufgefrischt. Ab Ende September 2021 soll Kings of Cooling auch in den Kältefachschulen mit Gewinnspielen und anderen Aktionen nach und nach vorgestellt werden.