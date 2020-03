Kessel-Weltpremiere in Wels

Sommerauer hat sich in den letzten drei Jahrzehnten auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Pellets- und Hackgutlösungen spezialisiert. Nun bringt das weltweit erfolgreiche Familienunternehmen aus St. Pantaleon in Oberösterreich mit dem neuen ECOS den ersten rein hybriden Biomassekessel für Pellets und Hackgut auf den Markt. Auf der Energiesparmesse überrascht Sommerauer mit dem ECOS die Heizungswelt mit dieser interessanten Weltpremiere.

„Der heutige Heizkesselmarkt verlangt hohe Flexibilität, höchste Wirkungsgrade und optionale Brennwerttechnik, die noch kompakter ist und effizienter funktioniert“, erklärt Geschäftsführer und Entwicklungsleiter Thilo Sommerauer. „Wir laden alle Planer und Installateure herzlich ein – besuchen Sie uns auf der Energiesparmesse in Wels in Halle 20 und erfahren Sie selbst, was der ECOS alles kann!“

Extrem effizient

Soviel sei schon verraten: Sommerauer bietet mit dem ECOS erstmals einen rein hybriden Biomassekessel, der ohne mechanischen Umbau, Hackgut und Pellets, mit höchsten Wirkungsgraden und niedrigsten Emissionen heizen kann. Mit einer TÜV Süd-Kesselprüfung konnte ein Wirkungsgrad von über 96 % nachgewiesen werden. Somit ist der ECOS der derzeit energieeffizienteste Biomassekessel der Welt. Ausgestattet mit optionaler und modernster Brennwerttechnik bringt der ECOS bis zu 110 % Wirkungsgrad. Feinstaubwerte bis 2 mg/Nm3 liegen ebenfalls in seinem Leistungsumfang.

Extrem erweiterbar

Das Extraplus des ECOS ist seine effizient flexible Erweiterbarkeit. Optional lassen sich ein vollintegrierter E-Filter, eine vollintegrierte Rücklaufanhebung, ein raumluft-unabhängiger Luftanschluss, ein Rauchgaskondensator (bis zu 110% Wirkungsgrad) und die Wettervorhersage-Heiztechnologie ECO+ anbieten.

Mit 20 Patenten (u.a. modernster Rauchgasrezirkulation), dem höchstem Bedienkomfort durch eine App mit 1:1 Vollzugriff, Smartphone-Technologie-Bedienoberfläche (7 Zoll-Touch-Display), dem Software-Inbetriebnahme-Assistent Wizard, der Regelung ECO-Smarttronic (SmartHome Anbindung) und Sprachsteuerung, lässt der ECOS keine Wünsche mehr offen.

Wer die Kessel-Weltpremiere auf der Energiesparmesse in Wels (vom 04.03. –08.03.2020) erleben möchte, sollte bei Sommerauer in der Halle 20 (Messestand A420) vorbeisehen.