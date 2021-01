Kältetechnik Fachwissen für Laien

Eine Küche ohne Kühlschrank? Unvorstellbar. Das ganze Jahr angenehmes Raumklima im Büro ohne Klimatechnik? Unmöglich. Exakt gleichbleibende Temperaturen zum Transport und zur Lagerung von Blutkonserven oder Impfstoffen? Unverzichtbar. Aber wie kommt die Kälte oder die angenehme Klimatisierung eigentlich zustande? Und welchen Beitrag können Kälte- und Klimatechnik gegen den Klimawandel leisten? Dieses Grundlagenwissen vermittelt ein Online-Kälteseminar der Schaufler Academy am 21.01.2021 – speziell aufbereitet für Nichtexperten.

„Der Bedarf an Kälte- und Klimatechnik ist jetzt schon enorm – und wird sich bis 2050 verdreifachen“, sagt Volker Stamer, Direktor der Schaufler Academy in Rottenburg. „Jährlich verderben beispielsweise 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit. Demgegenüber stehen 950 Millionen Menschen, die damit über eine funktionierende Kühlkette ernährt werden könnten.“ Ein guter Grund also, sich genauer mit der Kälte- und Klimatechnik auseinanderzusetzen – die zwar immer da ist, aber für den Einzelnen meist unbemerkt im Hintergrund läuft.



Kostenfreies Online-Kälteseminar für jedermann

Unter anderem mit dem anschaulichen Beispiel der verderbenden Lebensmittel beleuchten die Experten des Spezialisten für Kälte- und Klimatechnik Bitzer und der Schaufler Academy, des zugehörigen internationalen Schulungs- und Trainingszentrums, die Bedeutung des Themas für das heutige Leben näher. Im kostenfreien Online-Kälteseminar „Mit Sicherheit cool – wie Kältetechnik funktioniert und uns hilft“ am 21.01.2021 ab 17 Uhr erklärt Volker Stamer allgemein verständlich, welche Bedeutung der Kälte- und auch der Klimatechnik zukommt. „In eineinhalb Stunden geben wir allen interessierten Nichtexperten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen unserer Branche zu werfen.

Wir werden darlegen, warum beispielsweise der Bereich Intensivmedizin, Outdoorbekleidungshersteller, Logistikunternehmen, Supermärkte oder Labore ohne Kälte- und Klimatechnik nicht auskommen“, so Volker Stamer. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmer, wo überall jeder von uns Berührungspunkte mit dem Thema hat – oftmals, ohne es zu ahnen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 500 begrenzt.