Indoor-Air findet nun im Oktober statt

Die Indoor-Air ist eine Fachmesse der Klima- und Lüftungsindustrie für die Branche und für alle Entscheider, Planer und Anwender, die sich mit sauberer und gesunder Luft in Innenräumen auseinandersetzen. Die Indoor-Air sollte auf besonderen Wunsch der duetschen Branche physisch vom 08. bis 10. Juni 2021 in der Halle 12 in Frankfurt am Main stattfinden. Die Verschärfung des in Deutschland geltenden Infektionsschutz-Gesetzes ist aber Anlass für eine terminliche Verschiebung der Indoor-Air. Die Präsenz-Fachmesse soll nun vom 05. – 07. Oktober 2021 stattfinden!

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr, sind uns aber mit der Messe Frankfurt einig: Zur Organisation einer erfolgreichen Messe bedarf es einer Planungssicherheit für alle Beteiligten, die nun nicht mehr gegeben ist. Daher ist es nur sinnvoll und professionell, diese Entscheidung an diesem Punkt zu treffen. Wir halten als Industrie weiter an der Indoor-Air fest und freuen uns auf den neuen Termin Anfang Oktober. Denn die Sicherstellung einer hohen Luftqualität ist ein nachhaltiges Thema mit hoher gesellschaftlicher Relevanz heute und in der Zukunft“, so Prof. Dr.- Ing. Christoph Kaup, Vorsitzender des Fachverbandes Gebäude-Klima e.V. (FGK).

Zur Indoor-Air werden technische Lösungen aus den Bereichen Klimatechnik, Lüftungstechnik, raumlufttechnische Geräte sowie mobile Luftreiniger beinhalten. Planer, Ingenieure, der Anlagenbau, Architekten, Innenarchitekten, Industriedesigner oder die Bauwirtschaft zählen zu den Besucher-Zielgruppen. In der aktuellen Pandemielage ist die Veranstaltung aber auch insbesondere für Vertreter öffentlicher Behörden und Institutionen von Bedeutung (Gesundheitsämter, Schulämter, Entscheider aus Krankenhäusern). Darüber hinaus zeigt die Branche technische Innovationen, die für gewerbliche Betriebe mit Kundenkontakt (Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel) von Interesse sind.

Die Indoor-Air präsentiert sich in der Halle 12.0 und erwartet rund 100 Aussteller sowie etwa 5.000 Fachbesucher.