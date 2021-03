Ihr Input zum Klima-Kälte-Tag ist gefragt!

Der Klima-Kälte-Tag der HLK wird am 25. November 2021 im Apothekertrakt von Schloß Schönbrunn in Wien stattfinden und zwar ausschließlich als Präsenzveranstaltung. Das HLK- und Event-Team von WEKA Industriemedien planen eine Umsetzung mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, sodass ein persönliches Treffen bei der Veranstaltung möglich sein wird.

Damit der Klima-Kälte-Tag, der traditionell DER Treffpunkt für die heimische Kälte- und Klimatechnik-Branche ist, zum Erfolg wird, ist Ihre Meinung gefragt. Denn bei der Planung unserer Events stehen die Wünsche unserer Teilnehmer (m/s/d) an erster Stelle. Deshalb würden wir uns sehr über Ihre Teilnahme an der kurzen Online-Umfrage freuen:

Welches Themengebiet interessiert Sie besonders?

Welche Vortragsformate möchten Sie auf der Bühne unseres Klima-Kälte-Tags 2021 sehen?

Haben Sie weitere Anregungen, Themenvorschläge oder Wünsche für das Programm des Klima-Kälte-Tages 2021?

Die Umfrage ist anonym und dient rein dazu, das Programm des diesjährigen Klima-Kälte-Tages inhaltlich an die brennenden Themen der Branche auszurichten und um zu erfahren, was SIE interessiert. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme (bei der Umfrage und natürlich am 25. November in Wien; Tickets können Sie schon jetzt buchen).