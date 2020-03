Coronakrise

26.03.2020 16:47

Härtefallfonds: Bundesregierung bietet kleinen Betrieben Erste-Hilfe-Maßnahme

Mit dem Härtefallfonds will die Bundesregierung Selbstständige in akuter finanzieller Notlage in der Coronakrise unterstützen. Bis zu 6.000 Euro können dabei ausgezahlt werden.