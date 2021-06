Grundlagen der Kältetechnik: Handbuch für Einsteiger und Kälte-Profis

Das Handbuch soll sowohl Branchenneulingen sowie Fortgeschrittenen einen Überblick geben und etwaige Wissenslücken schließen: Auf 220 Seiten wird Wissenswertes rund um das Thema Kältetechnik vermittelt - angefangen von den Grundlagen der Thermodynamik, über die Komponenten des Kältemittelkreislaufs bis hin zur Inbetriebnahme und eventuellen Fehlersuche bei Kälteanlagen. Das Wissen wird dabei gleichzeitig auf Deutsch und Englisch vermittelt, sodass sich die Leser*innen direkt mit dem Fachjargon in beiden Sprachen vertraut machen.

Basierend auf dem Wissen von Branchenexperten

Das Buch basiert auf dem Know-how zahlreicher externer Experten des Test- und Weiterbildungszentrums Wärmepumpen und Kältetechnik (TWK) wie Rainer Burger, Prof. Dr. Johannes Reichelt und Michael Stalter. Auch mehrere Bitzer Experten waren an dem Handbuch beteiligt – darunter Hermann Renz, Dr. Heinz Jürgensen sowie der Herausgeber des Buches Volker Stamer, Direktor der Schaufler Academy am Bitzer Standort Rottenburg-Ergenzingen (Deutschland), dem internationalen Kompetenzzentrum für Schraubenverdichter des Unternehmens.

Volker Stamer freut sich über die Veröffentlichung des ersten Bitzer Buches: „Das Werk leistet einen wichtigen Beitrag, unserer Branche mehr Bedeutung zu schenken. Für den Einzelnen verrichtet die Kälte- und Klimatechnik ihre Dinge meist unbemerkt im Hintergrund, obwohl jeder von uns Berührungspunkte mit dem Thema hat – oftmals, ohne es zu ahnen. Ohne Kühlung geht heute nichts mehr. Die faszinierende Welt der Kältetechnik bringen wir allen Interessierten mit diesem Werk näher – ob Einsteigern oder Fortgeschrittenen.“



„Grundlagen der Kältetechnik // Fundamentals of Refrigeration“ ist als gebundene Ausgabe für 29,80 Euro und als E-Book für 29,99 Euro erhältlich. Für Schüler*innen und Studierende gibt es die gebundene Ausgabe für 19,80 Euro – bei der Bestellung ist der Upload eines entsprechenden Nachweises erforderlich.

