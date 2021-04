Großhändler Schiessl ist jetzt HSH-Partner

Schiessl ist als führender Großhändler im Bereich der Kälte-und Klimatechnik bekannt. Zum Programm gehören aber auch Klimaanlagen, Wärmepumpen, Montagematerial, Werkzeuge und Kältemittel sowie die dazugehörige fachgerechte Kältemittelentsorgung. Das Familienunternehmen ist seit 1967 in Österreich erfolgreich, der Schlüssel sind faire und langfristige Beziehungen zu Kunden sowie namhaften Lieferanten. Größter Wert wird bei Schiessl auf fundierte Beratung bei der Komponentenauswahl und Anlagenkonzeption gelegt, denn für das jeweilige Projekt die ideale Lösung aus dem sehr umfangreichen Sortiment zu finden, ist nicht immer einfach. „Deshalb wird unsere große Produktpalette seit geraumer Zeit durch verschiedene Services und Dienstleistungen in Österreich ergänzt. Das schätzen unsere Kunden sehr und ist gelebte Realität“, erklärt Gerhard Windhofer, Geschäftsführer von Schiessl in Österreich.

Technische Beratung und Inbetriebnahme für Kunden

In Österreich betreibt Schiessl sieben Standorte und ist damit nahezu flächendeckend vertreten. Mit dem mySchiessl Online-Portal ist das Unternehmen auch virtuell präsent. 15 Techniker stehen den Kunden im Servicebereich österreichweit mit Rat und Tat zur Seite. Schiessl bietet Inbetriebnahmen von Kaltwassersätzen, Wärmepumpen und Klimaanlagen mit allen gebräuchlichen Kältemitteln (auch CO2) an. Neben diesem Service für Fachleute, der diese in Boom-Zeiten oder bei Mitarbeitermangel unterstützt, bietet Schiessl seinen Fachpartner auch regelmäßig Schulungsmöglichkeiten an. Im Schulungszentrum Graz können sich Kunden Praxiswissen für Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen aneignen.

Bei den HSH-Installören ist Großhändler Schiessl seit Februar 2021 als Partner der HSH-Gemeinschaft an Bord. Neben dem Produktprogramm bringt Schiessl für die HSH-Installatöre neben der Produktexpertise jede Menge Erfahrung und Know-how speziell im Bereich Kälte- und Klimatechnik, aber auch viele Dienstleistungen mit ein.