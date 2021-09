Go, Team Austria, go!

Bei den bei EuroSkills2021, die von 22. bis 26. September erstmals in Österreich ausgetragen werden, gehen 54 Teilnehmer:innen aus allen neun Bundesländern an den Start. Das bis dato größte Team Austria wird beim „Heimspiel“ in Graz um die begehrten Medaillen kämpfen und ihrem Berufsstand alle Ehre machen.

„Vielen Dank für Euren bisherigen Einsatz. Ihr habt viele Hürden überwunden - Stichwort Corona. Manche mussten für die Vorbereitung sogar ihre Karrierepläne über den Haufen werfen. Aber eines zählt: Ihr seid drangeblieben. Und darauf kommt es an, wenn man an die Spitze will“, sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer zum topmotivierten Team Austria.

Austragungsort erstmals in Österreich

Die Berufsmeisterschaften EuroSkills werden diesen Herbst erstmals in Österreich ausgetragen. Insgesamt treten dabei rund 450 Teilnehmer:innen aus 31 Ländern in 48 Bewerben an. Das Team Austria könnte es ihnen aber schwer machen: bei den bisherigen sechs EuroSkills-Anläufen erreichten die 197 österreichischen Fachkräfte unglaubliche 111 Medaillen. Auch in Budapest 2018 war das Team Austria mit 21 Medaillen sehr gut unterwegs.

Heimische Ausbildungsqualität international präsentieren

„Die duale Ausbildung in Österreich ist ein Vorbild für viele andere Länder“, sagte Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. „Die Heim-Europameisterschaften sind ein wichtiges Aushängeschild, um die Qualität dieser Top-Ausbildung auch international zu präsentieren und auf die Wichtigkeit von gut ausgebildeten Fachkräften aufmerksam zu machen. Ich bin überzeugt, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Land Österreich, den Wirtschaftsstandort und unsere Berufsbildung hervorragend vertreten werden“, so Schramböck weiter.

Einmalige Zeit genießen

„Die Erfolge bei EuroSkills und WorldSkills sind ein tolles Zeugnis für unser Bildungssystem, das weit über unsere Grenzen hinaus bestaunt wird. Allein die Qualifikation für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist ein großer Erfolg, weil das nur ganz wenige schaffen. Es wird auch heuer wieder ein großartiges Ergebnis für Österreich geben, dessen bin ich mir sicher. Aber das Wichtigste ist, diese einmalige Zeit zu genießen“, sagt Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Junge Fachkräfte nötig, um Herausforderungen der Zukunft zu meistern

„EuroSkills 2021 ist viel mehr als nur ein Wettbewerb“, sagte Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark und Initiator von EuroSkills 2021 in Graz. „Diese Veranstaltung in Graz durchführen zu dürfen, ist eine Auszeichnung für Österreich. Sie wird helfen, junge Menschen für einen Karriereweg über die Lehre und für berufliche Bildung allgemein zu begeistern. Und junge, gut ausgebildete Fachkräfte sind auch dringend notwendig, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können“, ist Herk überzeugt.

Tipps von der Olympia-Medaillengewinnerin

Als besondere Überraschung und Motivation spornte eine Athletin die EuroSkills-Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die bereits eine Medaille in ihrer Tasche hat: Bettina Plank konnte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio sensationell gegen Kolleginnen aus schweren Gewichtsklassen durchsetzen und Bronze im Karate erobern. Plank: „Für Österreich bei einem internationalen Event antreten zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Diese Erfahrung durfte ich in meiner Karriere als Sportlerin schon mehrmals bei Welt- und Europameisterschaften, bei European Games und zuletzt sogar bei Olympischen Spielen machen.“ Sie hat für die jungen Berufsprofis einen speziellen Tipp parat: „Genießt diese gemeinsame Zeit als Team Austria! Ihr werdet erleben, wie verbindend so ein Wettkampf ist, egal ob im Sieg oder in der Niederlage. Die Emotion, die Hingabe, dieses Alles-Gegeben-Haben: Das ist das, was in Erinnerung bleibt.“