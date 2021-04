Geschäftsführerwechsel bei der Technischen Vertriebs GesmbH

Die TVG - Technische Vertriebs GesmbH für Klima & Entfeuchtung mit Hauptsitz in Wien hat einen erfahrenen Neuzugang an der Unternehmensspitze. Mit 01.März 2021 übernahm Ing. Ludwig Hauser, MBA die Geschäftsführung der TVG-Sparte Klimatechnik. Hauser bringt 33 Jahre Erfahrung in der Kälte- und Klimatechnik mit und wird sich maßgeblich für die Sicherung des Bestehens einsetzen und zugleich die Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben.

Über den neuen Chef

Ludwig Hauser war in verschiedenen Unternehmen unter anderem in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Senior Sales Manager des Bereichs Air Conditioning der LG Electronics GmbH in Österreich und der Schweiz. Ludwig Hauser ist höchst motiviert: „Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, denn die TVG blickt auf eine 50-jährige Tradition als österreichischer Qualitätsbetrieb zurück. Gemeinsam mit dem starken Team, werden wir uns entsprechend positionieren und die Weichen für die nächsten 50 Jahre stellen. Die TVG wird ein verlässlicher Partner für ihre Kunden bleiben. Unser Handeln wird durch die Werte Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit geprägt sein und konstant, intern wie extern, gelebt werden.“

Der neue Geschäftsführer könnte aber nicht der einzige Neuzugang in diesem Jahr sein ‑ bei der TVG ist man für personelle Verstärkung im Bereich Vertrieb und Montage offen, heißt es.

Über TVG

Die TVG ist als Generalimporteur von HITACHI Klimageräten höchst erfolgreich und verfügt über eine breite Anwendungspalette, sowohl für den Privat- und Gewerbekunden im Single- und Multi-Splitbereich, als auch bei VRF- und Kaltwasser-Systemlösungen. Besonders stolz ist HITACHI auf sein System Free mit Kombinationen von Außengeräten der Bauformen Utopia, Utopia IVX und SetFree VRF mit verschiedensten Innengeräten.