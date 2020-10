Für smarten Heizkomfort

Die Zusammenarbeit zwischen Vaillant und dem steirischen Unternehmen evon GmbH, Hersteller von evon Smart Home, erhöht den Anwendungskomfort und hilft den Anwendern im Eigenheim Energie und damit Geld zu sparen. „Vaillant prägt die Art und Weise, wie geheizt und warmes Wasser erzeugt wird, schon seit mehr als 140 Jahren. Mit Erfindungen und innovativen Ideen haben wir die Heizung permanent verbessert“, sagt Dr. Christian Herbinger, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria. Die Wärmeerzeuger von Vaillant lassen sich mit evon Smart Home (dank EEBUS) vernetzen, wodurch die Heizung vom Anwender nach seinen Wünschen problemlos gesteuert werden kann. Das ist aber nicht alles.



Raum für Raum bestens geregelt

Die intelligente Steuerungsmöglichkeit trägt viel zum Komfort und Energiesparen bei. So können z. B. aktuelle Wetterdaten sowie Daten zum Nutzungsverhalten der Bewohner berücksichtigt werden.

Beispiel: Die Wunschtemperatur im Wohnzimmer soll +23° C betragen. Es ist ein sonniger Wintertag, daher werden die Jalousien automatisch geöffnet – die gewünschte Raumtemperatur erhöht sich ohne zusätzliche Heizleistung. Durch das intelligente Zusammenspiel der Haustechnik wird das smarte Zuhause jederzeit effizient und energiesparend beheizt oder gekühlt.

Sind die Hausbewohner einmal längere Zeit nicht zuhause, wird die Raumtemperatur entsprechend abgesenkt und gleichzeitig simuliert das Smart Home über eine Lichtsteuerung die Anwesenheit seiner Bewohner. Pünktlich zu ihrer Rückkehr finden sie ihr Zuhause wieder genauso angenehm temperiert vor, wie sie es mögen.



Energie sparen und speichern

Wenn eine PV-Anlage vorhanden ist, kann je nach Tageszeit und individueller Anforderung Energie in einer Batterie gespeichert, für die Aufbereitung des Warmwassers verwendet oder ins Energienetz eingespeist werden. Alle Daten sind jederzeit in der Smart Home App abrufbar und können ganz einfach an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden.