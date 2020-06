Freier Fall für die Klimaanlage

In nur einer Minute soll die All Easy Pro-Klimaanlage vom chinesischen Anbieter Midea zerlegt werden können - durch das Lösen einer einzigen Schraube. Was abenteuerlich klingt, hat das Unternehmen mit einer noch viel abenteuerlicheren Werbe-Aktion bewiesen: Im freien Fall zerlegte ein Team aus professionellen Fallschirmspringern die Anlage.

Bei einer Absprunghöhe von 4.500 Meter und 200 km/h Geschwindigkeit schafften es die Fallschirmspringer die Klimaanlage auseinanderzunehmen. Stattgefunden hat die Aktion in Borrego Springs, Kalifornien, verfolgt werden konnte sie via Lifestream von der ganzen Welt aus.

https://youtu.be/CbPHn8HY0tI