energytalk zeigt Potentiale für Bauwirtschaft auf

Vergangenes Frühjahr hat noch jeder gehofft, dass die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen nur von kurzer Dauer sein werden. Dem war ganz offensichtlich nicht so. Aber: wenn eine Ausnahmesituation zum Alltag wird, so muss man sich wohl damit arrangieren und versuchen dem Ganzen auch etwas Positives abzugewinnen. Das haben die Veranstalter des energytalks getan und sich bei der zweiten virtuellen Ausgabe den Auswirkungen der Pandemie gewidmet. Gemeinsam mit Branchenexperten Andreas Mairitsch (Geschäftsführung BE-WO Wohnbau- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH), Alexander Pongratz (Landesinnungsmeister Bau, Wirtschaftskammer Steiermark) sowie Birgit Reitbauer (Geschäftsführung Steirereck) diskutierten sie, welche Potenziale die Pandemie für die Bauwirtschaft und das öffentliche Leben mit sich bringt. „Die Pandemie hat auch uns als Veranstalter vor so manche Herausforderung gestellt, aber uns gleichzeitig das Potenzial der virtuellen Events aufgezeigt“, so Robert Pichler, Geschäftsführer der TBH Ingenieur GmbH und Johannes Huber-Grabenwarter, Vertriebsleiter der ODÖRFER Haustechnik KG. „Und die Zugriffe geben uns recht: Wir haben damit die Möglichkeit bekommen auch interessierte Gäste über die Grenzen Österreichs hinaus zu erreichen.“

Der Trend zu Immobilien im Grünen

Die Pandemie hat viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Am Beispiel der BE-WO Wohnbau- und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH erläuterte Geschäftsführer Andreas Mairitsch, wie sehr sich die letzten Monate auf das Verhalten der Kunden ausgewirkt haben: „Der Trend, dass Immobilien bei Investoren als sichere Kapitalanlage sehen, ist nach wie vor ungebrochen und im Bereich Eigenheim verlagert sich der Trend momentan stark an den Stadtrand oder noch weiter raus ins Grüne“, berichtet Mairitsch. „Und trotz Pandemie dürfen Themen, wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung nicht vergessen. Das Pariser Klimaabkommen hat nach wie vor Gültigkeit und das gilt es umzusetzen.“

Bau: mit Vollbremsung in den Stillstand

Aus der Sicht der Landesinnung Bau Steiermark hat Landesinnungsmeister Alexander Pongratz in seinem Vortrag besprochen, wie sich der Bau nach dem März 2020 entwickelt hat. „Ziemlich genau vor einem Jahr sind wir am Bau von einer Hochkonjunktur direkt mit Vollbremsung in den Stillstand gekommen. Dank der Sozialpartner konnten wir das aber einigermaßen gut abfangen“, so Pongratz. „Womit wir allerdings weiterhin kämpfen, ist der Fachkräftemangel. Wir bekommen kaum gute Mitarbeiter, die aber dringend gebraucht werden.“

Energieautarke Baumhäuser: österreichische Gastronomie neu denken

Birgit Reitbauer ist Gastronomin und die Geschäftsführerin des Steirerecks. Damit kommt sie aus einer Branche, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurde: „Die Krise hat uns aufgezeigt, dass wir in der österreichischen Gastronomie viel selbstbewusster werden müssen. Unsere Arbeit hat einen Wert und ist vor allem was Wert!“ Deshalb wollen die Gastronomin und ihr Mann nun hoch hinaus: Am Pogusch wachsen derzeit vier energieautarke Baumhäuser, in Zukunft soll der gesamte Betrieb autark sein. „Die sogenannten Berts werden in den nächsten Tagen fertig und freuen sich auf ihre ersten Nächtigungsgäste“.

Hier können Sie den gesamten virtuellen energytalk ansehen.

Über den energytalk

Der energytalk ist eine Informations- und Netzwerkplattform, die 2009 von der TBH Ingenieur GmbH und ODÖRFER Haustechnik KG ins Leben gerufen wurde. Zur Zielgruppe gehören Entscheidungsträger im Bereich Energie, Kommunen, Bauträger, Genossenschaften, Architekten, Baumeister, Professionisten, sämtliche Unternehmen im Bereich Energie und Bau sowie Endverbraucher. In den mehrmals jährlich stattfindenden Abendveranstaltungen referieren Experten und Fachleute zu den Themen Umwelt, Energie und Versorgung und stellen Best- Practice-Beispiele vor. Eine offene Diskussion mit dem Publikum ermöglicht im Anschluss Erfahrungs- und Wissensaustausch und generiert Netzwerkbildung.