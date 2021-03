Energieeffiziente Klimalösungen werden präsentiert

„Als verantwortungsvoller Branchenführer wollen wir nicht nur für sichere und gesunde Klimalösungen und Innenraumluft sorgen. Wir wollen gleichzeitig bis 2050 als Unternehmen klimaneutral werden – und zwar entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Die konsequente Einhaltung aller Vorschriften zum Einsatz von Kühlmitteln sowie energieeffiziente Wärmepumpen tragen wesentlich zu unserer Umweltvision und zu Europas Renovierungswelle bei“, sagt Carl Lievens, Managing Director von Daikin Central Europe.

„In Österreich geht es darum, 600.000 fossile Heizungssysteme auszutauschen. Dafür bieten wir die richtigen Lösungen. Die staatlichen Förderungen von bis zu 5.000 Euro sowie zusätzliche Förderungen auf Landesebene sind ein wichtiger Anreiz für Hausbesitzer“, ergänzt Claus Albel, Geschäftsführer von Daikin Österreich.

„Wir möchten in jedem europäischen Haushalt eine Wärmepumpe sehen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern können wir so den Heizungssektor im Sinne der Dekarbonisierung transformieren und unseren Kontinent klimafreundlicher gestalten“, meint Patrick Crombez, General Manager für Heizen und Erneuerbare Lösungen bei Daikin Europe.



Themen/Inhalte der Daikin ISH21-Webinare

Währen der ISH 2021 vom 22. - 26. März präsentiert Daikin bei seinen 16 Webinaren Interessantes/Neues/Wichtiges in den Sektoren Heizung, Klimatechnik, Raumluft(qualität).

Dabei zieht sich das Thema Nachhaltigkeit wie ein roter Faden durch alle Daikin ISH21-Webinare und steht bei den Sessions zu „Kältemittel und Kreislaufwirtschaft“, „Green Building Solutions“ und „Bereit für die Renovierungswelle – eine Wärmepumpe in jedem Haus“ im Zentrum.

Geht es um neue Technologien für Wohnlösungen, war Daikin immer schon Ideen-Lieferant. Jüngstes Beispiel ist der Produktlaunch der Daikin Prefera, der Klimaanlage die Nachhaltigkeit und Raumluftqualität perfekt kombiniert. Mehr dazu in der Session „Perfera range in the spotlight” (am . Neben einer Einführung in die Produktserie liefern Daikin Experten auch Argumente gegen die häufigsten Missverständnisse rund um Klimaanlagen.

Darüber hinaus bieten die Sessions neueste Informationen zu Daikin Klimalösungen im Allgemeinen sowie Best Practice Beispiele für Hotels und Haushalte. Für kommerzielle Anwendungen werden u. a. die brandneuen VRV 5 Lösungen mit R-32 sowie Lüftungsgeräte vorgestellt.



Kostenfrei teilnehmen

Wer kostenfrei an den Sessions von Daikin teilnehmen möchte, kann sich ein ISH-Gratis-Ticket sichern (hier geht´s zum Gratis-Ticket).

Sobald Sie Ihren Code erhalten haben, können Sie hier Ihren Gutschein einlösen.

Hier finden Sie alle Termine zu den „Transform with Daikin“ Webinaren.