Branchenevent

27.07.2021 15:36

Endlich wieder live und in Farbe: Der Klima-Kälte-Tag der HLK

Kalender raus und Datum vormerken, die heimische Kälte- und Klimatechnik-Branche trifft sich endlich wieder persönlich! Am 25. November findet der Österreichische Klima-Kälte-Tag 2021 (ÖKKT) im Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn in Wien statt. Melden Sie sich an und seien Sie beim Branchen-Treff des Jahres dabei!