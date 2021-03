Ein neuer Klimageräte-Hersteller startet in Österreich

Seit 1. Jänner 2021 ist die MTF Marken-Distributions GmbH aus Zettling bei Graz Generalvertreter von Gorenje Klimatechnik-Produkten in Österreich.

Mag. Michael Grafoner, Managing Director von Gorenje in Österreich, meint gegenüber der HLK: „2021 wird das Sortiment von Gorenje in Europa und somit auch in Österreich um die Aircondition erweitert. Mit MTF Austria haben wir einen tollen Partner gefunden, der dafür als Alleindistributor in Österreich tätig ist. Gemeinsam wollen wir den Markt sukzessive auf- und ausbauen“.

Herr und Frau Österreicher assoziieren den Namen Gorenje bis dato vor allem mit Groß- und Kleingeräten im Haushaltsgerätesektor – vom Wasserkocher, über Herde bis hin zu Waschmaschinen. Das wird sich also bald ändern, denn schon bald wird es in Österreich auch Klimageräte von Gorenje geben. Wann es soweit ist, bis Frigoristen und in weiterer Folge auch Endkunden mehr über das Gorenje Klimatechnik-Programm erfahren, verrät Klaus Gschiel, einer der beiden Geschäftsführer (GF) der österreichischen MTF Marken-Distributions GmbH: „Die Kooperation mit Gorenje betrifft den Residential-Bereich, also Single- und Multisplit-Klimageräte, die wir ab April 2021 anbieten werden. Die Produkte sind interessant sowie konkurrenzfähig und passen bestens in unser Angebotssortiment“. Und Thomas Hergouth, weiterer GF bei MTF in Österreich ergänzt: „Wir verstärken heuer das Team und bieten damit auch für die Betreuung unserer Fachpartner einen entsprechenden Ansprechpartner für das Gorenje-Programm“. Natürlich wird man im Schauraum von MTF Austria in Zettling bei Graz dann auch Klimageräte von Gorenje ansehen und anfassen können. Und es gibt entsprechende Schulungen.

