Der erste HLK Podcast ist on air!

Dass in Zukunft Kälte- und Klimatechnik in der Gebäudetechnik an Bedeutung gewinnen wird, dafür sorgt schon alleine der Klimawandel. Warum diese Branche dennoch besonders große Herausforderungen in Sachen Nachwuchspflege zu meistern hat, und wie diese nun gemeinsam mit der größten HTL Österreichs angegangen werden, das erzählt Harald Erös, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Kältetechnik ÖKGT, im ersten HLK Podcast.

Dieser Podcast ist der Auftakt zu einer neuen Reihe, die es sich zur Aufgabe macht, speziell die Themen der Kälte- und Klimabranche in die Gebäudeinstallation zu tragen. Die erste Folge ist seit 7. Oktober 2021 on air. Als Kooperationspartner für dieses neue Format konnte das Fachmagazin HLK einen echten Podcast-Pionier gewinnen: Mit dem InstallateurTV Podcast von Herbert Bachler ist das wichtigste und bekannteste Audioformat der SHK-Branche von Anfang an mit dabei. Bachler hat bereits Anfang 2018 mit InstallateurTV das erste Live-Videoformat gestartet und im gesamten deutschsprachigen Raum weitreichende Netzwerke in der SHK-Branche aufgebaut. Die HLK ist nun der starke Medienpartner für Österreich.

