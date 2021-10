Branchentreffen beim Klima-Kälte-Tag

Der Klima-Kälte-Tag der HLK am 25. November 2021 in Wien bietet jede Menge wichtige und interessante Neuigkeiten für die Branche, die man nicht versäumen sollte. Moderator Klaus Paukovits wird durch einen vielseitig-informativen Tag führen, der u. a. folgende Vorträge (Referenten) bzw. Programmpunkte bietet:

Magnetokalorischer Effekt: Neuartiges Kühlprinzip (Keynote von Tino Gottschall, der für seine Arbeit ausgezeichnet wurde)

Die Zukunft sind nur natürliche Kältemittel (Thomas Frank)

Ausbildung im Kältetechnik-Bereich weiterbringen (Harald Erös und Andreas Klaudus)

Jugend-Training für Führungskräfte (Alexandra Moosbacher)

Lärmverschmutzung durch Wärmepumpen und Klima-Kälte-technische Anlagen (Christian Kirisits)

Praktischer Einsatz von Schallvisualisierung zur Leckagesuche und Produktoptimierung (Thomas Rittenschober)

Umgang mit Bakterien, Viren und Allergenen in Räumen und an Oberflächen – eine Tätigkeitsfeld der Klimatechnik? (Roland Kerschbaum)

Casino Baden - ein ausgezeichnetes Effizienzbeispiel (Gottfried Kadecka)

Podiumsdiskussion: „Branchentreiber Kältemittel?“

Ausstellung + Netzwerken: Die Pausen sind bewusst länger gewählt, damit die Teilnehmer (m/w/d) des Klima-Kälte-Tages genug Zeit zum Meinungsaustausch haben. Gesprächsstoff liefern auch einige Unternehmen, die mit ihren Neuheiten bei der begleitenden Ausstellung aufwarten.

Bitte jetzt anmelden!

Nutzen Sie die Chance, um viel Neues zu erfahren, und die Möglichkeit, sich gleichzeitig mit Branchen-Kollegen (endlich) wieder persönlich austauschen zu können! Bitte melden Sie sich hier auf der Veranstaltungs-Webseite an und nehmen am Klima-Kälte-Tag der HLK am 25. November 2021 im Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn in Wien teil! Das HLK- und Event-Team von WEKA Industriemedien freut sich auf Sie!