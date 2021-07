Bitzer: Christian Wehrle ist neuer Vorstandsvorsitzer

Die Ressorts im Vorstand des Unternehmens bleiben wie folgt verteilt: Christian Wehrle wird künftig als Chief Executive Officer (CEO) für Operations zuständig bleiben, Rainer Große-Kracht agiert weiterhin als Chief Technology Officer (CTO), Martin Büchsel als Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) und Frank Hartmann als Chief Financial Officer (CFO).

Zeit für Neues

Für Christiane Schaufler-Münch, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bitzer SE, ist nach dem Tod ihres Ehemanns, des Unternehmenslenkers und CEO Peter Schaufler vor knapp sechs Jahren nun die Zeit gekommen, die Vorstandsstruktur für die Zukunft neu auszurichten, damit das Unternehmen handlungsfähig bleibt und für eine stabile Weiterentwicklung der Bitzer Gruppe gesorgt ist.

„Kundenorientierung, Werte wie langfristiges Denken, partnerschaftliche Zusammenarbeit und Loyalität gegenüber Stakeholdern sowie nachhaltiges Wirken haben Bitzer schon immer geprägt und sind fest in der Firmenkultur verankert“, so Christian Wehrle. In diesem Sinne will er auch weiterhin gemeinsam mit seinen drei Vorstandskollegen das Unternehmen leiten.

Der neue Vorstandsvorsitzende

Christian Wehrle trat 2001 als Werksleiter in Sindelfingen, ab 2003 in Rottenburg am Neckar im internationalen Kompetenzzentrum für Schraubenverdichter, in das Unternehmen ein. Im Jahr 2007 übernahm er als Chief Production Officer die Leitung der Bitzer Produktionsstandorte weltweit. Seit Mitte 2015 ist er als Chief Operations Officer für die gesamte Supply Chain der Unternehmensgruppe verantwortlich.

Der neue "Vize"

© Bitzer Rainer Große-Kracht, der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands.

Rainer Große-Kracht verantwortet als Chief Technology Officer weltweit den Bereich Forschung und Entwicklung. Der studierte Maschinenbauingenieur mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Kälte- und Klimaindustrie ist seit 1997 für Bitzer tätig. Er wurde 2018 zum Vorsitzenden des Verbands der europäischen Hersteller von Komponenten für Kälte- und Klimatechnik (Asercom) gewählt.

Über Bitzer

Als unabhängiger Spezialist für Kälte- und Klimatechnik ist Bitzer weltweit im Einsatz: Mit Produkten und Dienstleistungen für Kältetechnik, Klimatisierung, Prozesskühlung und Transport sorgt Bitzer für die gewünschten Temperaturbedingungen in Warenhandel, Industrieprozessen und Raumklimatisierung. Mit Vertriebsgesellschaften und Produktionsstätten ist die Bitzer Firmengruppe an 72 Standorten in 37 Ländern global vertreten. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bitzer über fast alle Länder der Welt. Im Jahr 2020 erwirtschafteten 3.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 808 Millionen Euro; der Aufwand für Forschung und Entwicklung lag bei 45 Millionen Euro.