Alles aus einer Hand, inkl. Beratung & Service

Schiessl ist als führender Großhändler im Bereich der Kälte-und Klimatechnik bekannt, kann aber viel, viel mehr: Denn auch Klimaanlagen, Wärmepumpen, Montagematerial, Werkzeuge und Kältemittel sowie auch die dazugehörige fachgerechte Kältemittelentsorgung befinden sich im Programm. Dass Schiessl seit 1967 in Österreich so erfolgreich ist, kommt nicht von ungefähr. Das Familienunternehmen pflegt faire und langfristige Beziehungen zu Kunden sowie namhaften Lieferanten. Größter Wert wird bei Schiessl auf fundierte Beratung bei der Komponentenauswahl und Anlagenkonzeption gelegt. Denn für das jeweilige Projekt die ideale Lösung aus dem sehr umfangreichen Sortiment zu finden, ist nicht immer einfach. „Deshalb wird unsere große Produktpalette seit geraumer Zeit durch verschiedene Services und Dienstleistungen in Österreich ergänzt. Das schätzen unsere Kunden sehr und ist gelebte Realität“, erklärt Gerhard Windhofer, Geschäftsführer von Schiessl in Österreich.

Österreichweit direkt vor Ort

In Österreich betreibt Schiessl sieben Standorte (europaweit über 50 Verkaufshäuser), ist nahezu flächendeckend vertreten, und mit dem mySchiessl Online-Portal auch virtuell präsent. In unseren Verkaufsniederlassungen stehen bestens geschulte Mitarbeiter zur Verfügung. Sie wissen nicht nur über das Produkt- und Zubehör-Programm, Verfügbarkeit und das Ersatzteil-Lager bestens Bescheid, sondern schaffen Transparenz im „Produktdschungel“.

Technische Beratung und Inbetriebnahme für Kunden

Bei Schiessl stehen den Kunden 15 Techniker im Servicebereich österreichweit mit Rat und Tat zur Seite. Schiessl bietet Inbetriebnahmen von Kaltwassersätzen, Wärmepumpen und Klimaanlagen mit allen gebräuchlichen Kältemitteln (auch CO2) an. Ein sehr vorteilhafter Service für Fachleute, der diese in Boom-Zeiten oder bei Mitarbeitermangel unterstützt bzw. entlastet. Ganz wichtig: Schiessl bietet seinen Fachpartner auch regelmäßig Schulungsmöglichkeiten an. Im Schiessl Schulungszentrum Graz können sich Kunden Praxiswissen für Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen aneignen.