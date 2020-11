Deutsche Kälte- und Klimatagung 2020

Das Vortragsprogramm der Deutschen Kälte- und Klimatagung am 19./20. November 2020 umfasst in diesem Jahr 101 Beiträge in den fünf Arbeitsabteilungen des DKV (Deutscher Kälte- und Klimatechnische Verein) und Beiträge von Studierenden. Die Vorträge der reinen Online-Veranstaltung werden in drei Streams parallel angeboten und beinhalten u.a. folgende Themen/Inhalte:

Kryotechnik: Kryokonservierung; Kryokonservierung und Cryocooler; Anlagen und industrielle Lösungen; kryogene Rohrleitungen; Neutronenmoderation und Kryostattechnik.

Grundlagen: Wärme- und Stoffübertragung; Simulation; Simulation und alternative Prozesse; alternative Prozesse und Adsorption; Adsorption und Sonderthemen; Flüssigeis.

Komponenten: Verdichter; Kältemittel/Modulkopplung; Umwelt; Wärmeübertrager und Öl; Öl/Netzprobleme/Ventilatoren; Komponenten und Anlagensysteme.

Kälteanwendung: R-744; mobile Kälteanlagen/größere Kälteanlagen.

Gefriertrocknung; Transportkälte, Wasserstoff und Laborgerätetechnik; illegaler Handel mit Kältemittel; Absorptionsanlagen/Supermarktkälte.

Klimatechnik und Wärmepumpenanwendung: Flexibilisierung, Digitalisierung; Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, Effizienzsteigerung; Industrie- und Hochtemperatur-Wärmepumpen; Feldversuche; Kältemittel für Wärmepumpen.

