Nach zweijähriger Vorlaufzeit wurden Anlage und Wasserstoff-Speicher des Projekts „Underground Sun Storage (USS)“ im April 2023 in Anwesenheit von viel Prominenz in Rubensdorf/ Gampern (Oberösterreich) feierlich in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um ein in mehrfacher Hinsicht richtungsweisendes Projekt, bei dem z. B. der weltweit erste geologische Wasserstoffspeicher (Sandstein) genutzt wurde (HLK berichtete hier und in der Print-Ausgabe). Jetzt wurde das Projekt sehr erfolgreich abgeschlossen.

Die Ergebnisse bestätigen die technische Umsetzbarkeit der großvolumigen Speicherbarkeit von erneuerbaren Strom (PV, Wind, Wasser) im Sommer in ausgeförderten Gaslagerstätten – dadurch wird der Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur ermöglicht.

„Das Projekt USS 2030 zeigt eindrucksvoll, dass die saisonale Speicherung von erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff in unseren unterirdischen Poren-Lagerstätten eine realisierbare und zukunftsweisende Lösung darstellt. Die gewonnenen Erkenntnisse belegen die Dienstleistung der Sommer-Stromspeicherung und die Relevanz für den Aufbau einer gesicherten Wasserstoffwirtschaft in Österreich und Zentraleuropa“, erklärt Markus Mitteregger, CEO RAG Austria AG.

Rund 500.000 m³ Wasserstoff wurden über mehrere Monate gelagert und in hoher Reinheit bzw. Qualität wieder aus der Lagerstätte entnommen. Der gespeicherte Wasserstoff wurde/ wird bereits heute für die Produktion von CO 2 -freiem Strom und CO 2 -freier Wärme durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) der RAG Austria am Standort in Gampern genutzt.

Der erfolgreiche Abschluss von USS 2030 bildet den Ausgangspunkt für vier weitere Speicherzyklen im EU-Folgeprojekt „https://www.euh2stars.eu/en/EUH2STARS“, die unmittelbar fortsetzen

Ein kommerzielles Anwendungsbeispiel wird zudem mit der Gemeinde Gampern im Projekt „Seasonal Storage für Energiegemeinschaften“ aufgezeigt.