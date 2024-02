Die Bodeninanspruchnahme – sei es in Österreich, in Europa oder auch global betrachtet – wird zwar überall (zu Recht) hinterfragt; allerdings ist diese Erkenntnis noch nahezu ohne Taten. Der Artikel „Bodenlos macht zukunftslos“ in der Print-Ausgabe HLK 10-2020 widmete sich schon vor einiger Zeit diesem Thema ausführlich und zeigte eindringliche Beispiele, wo und wie sich die Bodeninanspruchnahme (negativ) auswirkt.

EU-Vorgaben sehen bis 2050 einen Netto-Null-Bodenverbrauch vor. Hierzulande ist man davon noch immer weit entfernt, denn in Österreich werden rund 11,5 Hektar bzw. ca. 16 Fußballfelder pro Tag (!) beansprucht und über 40 % davon versiegelt, so die Zahlen des Umweltbundesamtes (Umweltkontrollbericht 2022).

„Einfamilienhäuser, die vorrangig in der Peripherie auf die grüne Wiese gestellt werden und die Ortskerne zu Geisterstädten durch Zersiedelung mutieren lassen, weil man außerhalb des Orts-Zentrums lieber die übliche Einkaufstempel-Prärie frei Haus mitliefert, sind da leider kontraproduktiv“, zeigt sich Fügenschuh besorgt.

Die Infrastrukturkosten, die durch die Zersiedelung entstehen, seien volkswirtschaftlich gesehen nicht mehr leistbar. Dieses Geld fehle am Ende bei wichtigen Projekten, wie Bildungsbauten, Kinderbetreuung oder sozialem Wohnbau, so die Bundeskammer in ihrer Aussendung.