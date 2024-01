„Die Zahlen sind, wie sie sind. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die konjunkturelle Situation im Gewerbe und Handwerk ist alles andere als erfreulich“, sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Gemeinsam mit KMU Forschung Austria präsentierte sie am 09. Jänner 2024 die aktuelle Lage des Gewerbe und Handwerks im Rahmen eines Pressegesprächs in Wien.

Dass in Österreich 240.902 Unternehmen zum Gewerbe und Handwerk zählen (von insgesamt 539.973 Unternehmen in Österreich) und diese 831.144 Menschen (von 2,8 Mio. unselbstständig Beschäftigten) Arbeit geben, sei der Form halber erwähnt.