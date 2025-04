Damit die picea Anlagen in der Schweiz und in Österreich vertrieben, installiert und gewartet werden können, braucht es auch entsprechende Partner bzw. Unternehmen, die dazu in der Lage sind. Deshalb schult HPS aktuell künftige Partner im Umgang mit picea.

Matthias Holder, CEO von HPS, dazu: „Wir freuen uns, erfahrene Partnerunternehmen an unserer Seite zu haben, um unser Angebot in unsere deutschsprachigen Nachbarländer auszuweiten. Damit Vertrieb und Installation in der Schweiz und in Österreich reibungslos ablaufen, setzen wir auf seriöse Partner, die wir speziell im Umgang mit der picea schulen.”

Ab dem ersten Quartal 2025 sollen die picea Ganzjahres-Stromspeicher in Österreich und der Schweiz ausgeliefert werden können.