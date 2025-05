Die MEBUX Gewindebuchsen der IMS Verbindungstechnik sind in Stahl und Edelstahl sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Buchsen sind beständig gegenüber Hitze und Vibrationen sowie dicht gegenüber Gasen und Flüssigkeiten. Sie lassen sich in einer Vielzahl von Materialien - von Aluminium und Messing bis hin zu Stahl- und Gusswerkstoffen - einsetzen und bleiben dabei zuverlässig ausdrehsicher. Dank ihrer speziellen Geometrie eignen sie sich auch für Anwendungen mit geringen Randabständen.

Für die fachgerechte Montage bietet die IMS Verbindungstechnik passende Werkzeugsätze an, die auf die jeweiligen Buchsengrößen abgestimmt sind.