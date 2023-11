Wenn sich internationale Tennisstars aufwärmen wollen, kommen sie am besten nach Österreich. Denn bei den diesjährigen Erste Bank Open ging es schon im Vorfeld heiß her. Das 2.200 m2 große Tenniszelt am Wiener Heumarkt wurde ausschließlich mit nachhaltiger Pelletstechnologie von Hargassner beheizt. Damit heizte Hargassner den Sportlern ein - CO 2 -neutral, besonders kostengünstig und mit einem regionalen Komfort-Brennstoff.



Spitzen-Tennis um Weltranglistenpunkte mitten in der Stadt erlebten die Zuschauer beim „Erste Bank Open 2 Go“. Auch sie sollten es im Zelt so gemütlich wie möglich haben. Dafür setzten die Veranstalter auf modernste österreichische Biomasse-Technologie, die ebenso nachhaltig wie zuverlässig ist: Zwei Hargassner Powerboxen mit vollautomatischen Heizkesseln und je einem Pellets-Lagercontainer.

„Als ‚Offizieller Partner‘ sind wir sehr zufrieden, dass wir für diese Mega-Tennis-Show den Standort am Heumarkt für die Sportler und Besucher nochmals attraktiver machen durften. Und als Hargassner Geschäftsführung gratulieren wir allen Teilnehmern zu den beeindruckenden Leistungen und sehen mit umweltfreundlicher Heiztechnik das gesamte Turnier als Gewinner“, freuen sich die Brüder Markus und Anton Hargassner jun..