Fachleute werden bei der Austrian Air & Cooling Innovention (AACI) auf zwei Bühnen mit essenziellen Infos versorgt. Nicht nur die aktuell novellierte F-Gase-Verordnung der EU steht auf dem Programm (die das Inverkehrbringen von Kältemitteln für Klima-, Kältetechnik- und Wärmepumpen-Anlagen in Europa neu regelt). Zwei separate Vortragssäle (Bühne 1: Klima-Kälte-Wärmepumpentechnik; Bühne 2: Lüftungstechnik & mehr), profunde Vorträge/ Redner, die auf beiden Bühnen wichtige News für in den jeweiligen Bereichen liefern, und ein gemeinsamer Aussteller-Bereich mit Live-Action & Workshops werden dafür sorgen, dass die Teilnehmer (m/w/d) der AACI voll auf ihre Rechnung kommen. Man kann nach Belieben wählen, was man sich anhört und sich in den Pausen mit Kollegen (m/w/d) austauschen.

Einer der Redner bei der AACI/Bühne 2/ Lüftungstechnik ist DI Dr. Georg Benke – er rückt das Energieeffizienz-Thema bzw. die Wärmerückgewinnung in den Fokus.