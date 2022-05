Pluggit garantiert Lieferfähigkeit

Die Pluggit GmbH vertreibt seit 1995 ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung in Deutschland und beansprucht für diesen Produktbereich die technologische Marktführerschaft. Seit Oktober 2013 gehört das Unternehmen als eigenständig agierende Marke zur Soler & Palau Ventilation Group, einem führenden Lüftungsspezialisten aus Spanien. Sämtliche Pluggit Systeme sind universell für alle Grundrisse und Wohnformen sowie für Neu- bzw. Bestandsbauten einsetzbar. Die einheitszentralen und dezentralen Lüftungssysteme stellen den laut DIN 1946-6 erforderlichen Mindestluftwechsel in Gebäuden sicher. Handlungsgrundlage ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das eine luftdichte Bauweise für Wohngebäude vorschreibt. Die Lüftungssysteme arbeiten mit effizienten Wärmetauschern, die die kältere Zuluft mit warmer Abluft vorwärmen. Der schnelle und flexible Einbau der Systeme beeinflusst die Wirtschaftlichkeit positiv. Das Ergebnis: deutlich reduzierte Nebenkosten dank eingesparter Heizenergie sowie Reduktion des CO 2 -Ausstoßes, weniger Feuchte- und Schimmelschäden und somit eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie. Das Luft-Wärme-Element PluggMar, Erdwärmetauscher sowie der AeroFresh Luftbefeuchter und PluggVoxx pure für eine aktivierte Lufthygiene runden das Portfolio ab. 2017 erweiterte Pluggit sein Produktprogramm um das einheitszentrale Lüftungssystem PluggPlan, die kosten- und energieeffiziente Lösung für neue und bestehende Mehrgeschosswohnbauten mit kleinen und mittleren Wohneinheiten.