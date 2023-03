Dominik Reisinger verfügt über eine fundierte technische Ausbildung und hat einst alle Abteilungen bei Merlin Technology durchlaufen. In den vergangenen fünf Jahren baute er als Geschäftsführer das Tochterunternehmen in den USA auf. „In meiner neuen Position als Chief Technology Officer in der Firmenzentrale bin ich ab sofort für die technische Strategie und Umsetzung verantwortlich. Ich darf somit eine zentrale Rolle bei der Realisierung unserer Unternehmensvision übernehmen“, betont der 37-Jährige.

Merlins kaufmännischer Geschäftsführer, Johannes Part, setzt auf die umfangreiche Erfahrung von Dominik Reisinger in der Luftbefeuchtungs-Branche. „Er kann Technologie und Geschäftsergebnisse vereinen. Diese Fähigkeit wird uns dabei helfen, unsere Stellung als Technologieführer der Branche zu festigen und weiter auszubauen“, so Part.