Bei der Konstruktion von PluggExVent FFF wurde besonderer Wert auf eine flexible und einfache Montage gelegt. Die Abluftbox hat daher vier 125-mm-Abluftstutzen, zugehörige Dichtungen inklusive. Richtungsänderungen um 90° lassen sich durch den verstellbaren Stutzen direkt umsetzen. Für unbenutzte Stutzen werden drei Kappen mitgeliefert. Der Fortluftstutzen ist um 180° schwenkbar und somit vollumfänglich einsetzbar. Zusätzlich liegt eine Montage-Schablone zur leichteren Anbringung der Box an der Decke oder Wand mit dabei.



An PluggExVent FFF zeigt sich deutlich der Synergieeffekt, der aus der Zugehörigkeit Pluggits zur Soler & Palau Ventilation Group hervorgeht. Als eigenständige Marke des weltweit führenden Lüftungsspezialisten aus Spanien kann Pluggit seine Produktneuheit komplett in Europa produzieren lassen. Das garantiert gute Lieferbarkeit und kurze Lieferwege, was Handwerkern und ihren Kunden gleichermaßen zugutekommt. Projekte können so zügig und in hoher Qualität umgesetzt werden.