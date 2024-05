Die studierende Betriebswirtin Vanessa Reynartz bringt ihre Erfahrung als Immobilienkauffrau in das deutsche Familienunternehmen Meltem ein. In der Zusammenarbeit mit ihrem Vater Armin Reynartz zeigt sich die perfekte Symbiose: „Ich bin froh, jederzeit auf die Erfahrung meines Vaters zurückgreifen zu können. Gleichzeitig bringe ich mich mit neuen Denkansätzen ein. Dadurch ergeben sich völlig neue Blickwinkel und Wege,“ erklärt Vanessa Reynartz. Sie hat sich seit Ende 2021 in jede Abteilung eingearbeitet und damit umfangreiche Kenntnisse über die gesamten Unternehmensabläufe erworben. Auf dieser Basis erfüllt sie nun eine wichtige Rolle bei der Leitung und Mitgestaltung des Lüftungsspezialisten, der z. B. mit der M-WRG-II Geräteserie vielseitige Einbaumöglichkeiten bei Komfortlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bietet.