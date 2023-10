Für Neubauten eignen sich auch Unterputzgeräte. Sie sind weitgehend in die Wand integriert, lediglich die Bedienblende bleibt sichtbar. Diese Geräteausführung gibt es als Einzelraumgerät sowie als Variante mit Kanalanschluss zur Be- und Entlüftung eines angrenzenden Raumes.



Um die Nachrüstung auch bei geringen Wandstärken so einfach wie möglich zu gestalten, bietet Meltem für den Sanierungsfall klassische Aufputzgeräte an. Diese werden direkt auf die Wand montiert und sind in kurzer Zeit installiert. Da auch bei der Aufputzmontage nur zwei Kernbohrungen durch die Außenwand erforderlich sind, halten sich Installationsaufwand und Verschmutzung in Grenzen.