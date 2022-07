Am 29. September 2022 veranstaltet die Reven GmbH zusammen mit der Schako KG und Schneider Elektronik GmbH in Butzbach bei Frankfurt ein ganztägiges Lüftung Seminar. Viele Themen rund um modernes, intelligentes und nachhaltiges Lüften von Gebäuden werden behandelt werden Das Lüftungs-Event wird begleitet durch eine interessante Produktpräsentation. Techniker werden moderne FID- und Aerosol Messtechnik Systeme vorstellen und an Exponaten vorführen. Konstrukteure werden einen interessanten BIM Konfigurator vorstellen und Schritt für Schritt aufzeigen, wie man zu einem fertigen BIM Modell einer großen Lüftungsdecke auf Autodesk REVIT kommt. Somit ist auch in den Seminarpausen für lüftungstechnische Unterhaltung gesorgt. Um einen Besuch wird gebeten - die neuesten Technologien rund um die Lüftungstechnik stehen im Fokus. Die Agenda, die Anmeldung und alle weiteren Informationen, finden Sie im REVEN Blog:

https://www.reven.de/2022/03/0...