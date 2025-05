In vielen Bereichen von Industrie und Gewerbe (Pharmazie, Lebensmittel, Produktion, Lagerung,…) ist es essenziell wichtig, dass die Luftfeuchtigkeitswerte ein bestimmtes Maß nicht überschreiten bzw. einhalten. Condair bietet mit seinen unterschiedlichen Lösungen viele Möglichkeiten zur Luftentfeuchtung/ Trocknung. Zum Beispiel mit den Adsorptionstrocknern der Condair DA 500-4000 Compact-Serie. Diese überzeugen durch ein kompakteres Gehäuse und ein um 65 kg reduziertes Gewicht, bei gleichzeitig identischen Entfeuchtungsleistungsdaten im Vergleich zur Standardserie.

Diese besondere Konstruktion bietet eine herausragende und kostengünstigere Lösung für Anwendungen, in denen keine großen Temperaturdifferenzen vorherrschen, z. B. bei stark vorgekühlter Prozessluft und wo Schallemissionen nicht die oberste Priorität haben.

Das äußere Gehäuse besteht aus feuerverzinktem und zusätzlich pulverbeschichtetem Blech, während der innere Geräteaufbau aus extrem korrosionsbeständigem Magnelis (= spezielle, metallische Beschichtung) gefertigt ist. Die wartungsfreundliche Konstruktion ermöglicht einen gewohnt einfachen Zugang zu den internen Komponenten über ein abnehmbares Paneel an der Vorderseite.

Der bei Condair hausintern gefertigte Sorptionsrotor wurde gemäß ASTM E84-18b getestet, weist sowohl einen Entflammbarkeitsindex (FSI) als auch einen Rauchproduktionsindex (SDI) von jeweils 0 auf und gewährleistet dadurch höchste Sicherheit in jeder Anwendung.

Der bei Condair hausintern gefertigte Sorptionsrotor wurde gemäß ASTM E84-18b getestet, weist sowohl einen Entflammbarkeitsindex (FSI) als auch einen Rauchproduktionsindex (SDI) von jeweils 0 auf und gewährleistet dadurch höchste Sicherheit in jeder Anwendung.



