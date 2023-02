Als eigenständiges, kompaktes Gerät (Maße: 85 x 85 x 60 mm) lässt sich der neue Daikin IAQ-Sensor auf jeder ebenen Fläche aufstellen oder an der Wand montieren. Die Einrichtung und Konfiguration über die Daikin AirSense App dauert nur wenige Minuten. Je nach Örtlichkeit kann der IAQ-Sensor eine Raumgröße mit einer freien Fläche von etwa 200 m2 erfassen, bei verwinkelten Räumen und in Räumen, in denen viel gesprochen wird, reduzieren sich die m2 entsprechend. Mit seinen zwölf integrierten Sensoren überwacht kann er insgesamt 15 verschiedene Qualitätsparameter der Raumluft überwachen, die sich auf das Wohlbefinden der Menschen in einem Raum auswirken können. Dazu zählen zum Beispiel CO₂-Gehalt, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Temperatur, Feinstaub, aber auch Umgebungslicht, Luftdruck und Elektrosmog. Werden Schwellenwerte dieser Parameter überschritten, sendet das System eine Warnmeldung und entsprechende Maßnahmen für eine saubere, frische Luft können eingeleitet werden.