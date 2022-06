Damit innovative Techniken, die mit maschineller oder hybrider Lüftungstechnik für eine gute Luftqualität in Innenräumen sorgen, vor „den Vorhang“ geholt werden, lobte der deutsche Fachverband Gebäude-Klima (FGK) die Indoor Air Quality Awards, die Sonderpreise für die Wohnungslüftung, aus. Einer Jury oblag die Aufgabe, die eingereichten Projekte zu bewerten. Die Jury setzte sich zusammen aus Claus Händel (technischer Referent FGK), Dr.-Ing. Claudia Kandzia (technische Referentin FGK), Günther Mertz (Geschäftsführer FGK), Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller (Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate of RWTH Aachen University) und Prof. Dr.-Ing. Konstantinos Stergiaropoulos (Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung).

Im Rahmen des FGK-Kongresses zum Thema Wohnungslüftung, der im Juni 2022 auf dem Gelände des Solar Decathlon Europe in Wuppertal/D stattfand, wurden die folgenden Sieger ermittelt.