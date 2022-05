Kongress zur Wohnungslüftung und Indoor Air Quality Awards

Der Solar Decathlon ist ein internationaler Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen. Zum ersten Mal fand er 2002 in den USA statt. Nun wird der „solare Zehnkampf“ erstmals in Deutschland, nämlich in Wuppertal, ausgetragen.

Im Mittelpunkt stehen Energiewende und Klimaschutz in städtischen Quartieren. Neben dem Wettbewerb in zehn Disziplinen haben die 18 internationalen Hochschulteams die Chance auf 11 Sonderpreise. Auf dem Solar Campus in Wuppertal präsentieren sie 18 voll funktionierende Häuser als Beispiele für umweltfreundliche, architektonisch ansprechende und bezahlbare Gebäude.

Das Gelände ist vom 10.-12. Juni, 16.-19. Juni und 22.-26. Juni 2022 für alle Interessierten geöffnet. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen benötigen Besucher (m/w/d) jedoch ein Ticket.

Wer beim Solar Decathlon in Wuppertal nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Highlights des Wettbewerbs auch digital z.B. per Live-Streams und virtuell begehbaren 3D-Ausstellungsgebäuden verfolgen.