Abhilfe schaffen Wohnraum-Lüftungen mit Wärmerückgewinnung. Hier wird automatisch gelüftet, die warme Abluft gibt in einem Wärmetauscher Energie an die frisch eingeblasene Außenluft ab. Was in Nordeuropa zum Standard zählt, ist in Österreich noch die Ausnahme. Förderungen für die sparsame Technologie gibt es derzeit nur in Tirol und Vorarlberg. Das ist unverständlich, denn: