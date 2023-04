Der Schweizerische Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren (SWKI), ein Netzwerk für die Bereiche Energie/ Umwelt/ Gebäudetechnik, auch kurz „Die Planer“ genannt, führt seit einigen Jahren die „Schweizer Hygienetagung“ durch. Dabei stehen aktuelle Themen zur Wasser- und Lufthygiene an. Am Freitag, 5. Mai 2023, findet die nächste „Hygienetagung“ statt, und zwar in der Trafohalle in Baden/CH. Hier einige Programmpunkte:

Neubearbeitung der VDI 6022/Blatt 3 (Raumlufttechnik, Beurteilung der Raumluftqualität)

Einfluss der Luftfeuchte auf den Menschen

Podiumsdiskussion: Einfluss der Luftfeuchte auf den Menschen und seine Gesundheit

Raumlufttechnische Anlagen in Hallenbädern (SWKI VA106-01)

Messungen der Aerosolübertragung durch Rotations-Wärmeübertrager

Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen (prSWKI RE 200-02)

Aktionsplan Legionellosebekämpfung Bund – Rückblick und Ausblick

Podiumsdiskussion: Trinkwasserinstallationen bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (Herausforderungen + Lösungen)

Legionellen – finden wir die Infektionsquellen?

Epidemiologische Abklärungen zu Legionellosefällen in der Schweiz

