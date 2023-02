Bei der Fachmesse EuroShop 2023, die vom 26. Februar bis 02. März 2023 in Düsseldorf/D stattfindet, wird die Rivacold CI GmbH aus Fellbach/ D als Aussteller in Halle 17/D01 ihre neuesten Entwicklungen für den Lebensmittelhandel präsentieren. Verschiedenste Kühllösungen für die zukunftssicheren, halogenfreien Kältemittel R290 (Propan) und R744 (CO 2 ) präsentieren. Gleichzeitig bleiben Low-GWP Kältemittel mit sehr geringem Treibhauspotenzial der Sicherheitsklassen A1 und A2L vorerst auch für den Lebensmittelhandel – vor allem im Bestand – eine Übergangslösung, um den Herausforderungen der F-Gase Verordnung, aber ebenfalls den Anforderungen eines sich rasant wandelnden Marktes gerecht zu werden.

Vorgestellt wird auf der EuroShop in Düsseldorf die Rivacold Baureihe BEST für Kühlräume und Kühlzellen und als Erweiterung für Propan das steckerfertige Kompaktgerät zur Deckeninstallation. Die Steuerung ‚Rivolution‘ ist dabei Teil des Leistungspakets. Per App und Bluetooth lassen sich darüber hinaus alle Betriebszustände, Alarme sowieso die Historie sehr einfach und schnell darstellen, oder die Geräte direkt steuern.

Ebenfalls mit Propan betrieben werden die vorgestellten Flüssigkeitskühler Champ CH. Fünf Modelle für die Normalkühlung decken den Leistungsbereich zwischen 8 und 20 kW ab. Hinzu kommen für das Kältemittel R744 die in der Markteinführung befindlichen Verflüssigungssätze der Serien MHX und MH2X zur Normal- und Tiefkühlung für kleinere Kälteleistungen. Außerdem präsentiert Rivacold die neu entwickelte Serie UNICA. Die schallgedämmten Verflüssigungsätze gibt es in vier Maschinenbaugrößen mit Scroll-Verdichtern, sowie halb- und vollhermetischen Hubkolbenverdichtern im Leistungsbereich bis zu 17 kW für A1- und A2L-Kältemittel. Das einzigartige Design von UNICA ist ein weiteres Highlight dieser neuen Serie. Als Komplettanbieter für kältetechnische Systeme zeigt Rivacold auf der EuroShop dazu verschiedene Verdampfer und Luftkühler für Kälteträger und die zuvor genannten Kältemittel.